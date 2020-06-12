Toplam ciro yıllık yüzde 20,9 azaldı - Son Dakika

Toplam ciro yıllık yüzde 20,9 azaldı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 20,9 azaldı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 20,9 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı 'Ciro Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 20,9 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 24,9, inşaat ciro endeksi yüzde 19,6, ticaret ciro endeksi yüzde 17,4, hizmet ciro endeksi yüzde 23,9 azaldı. Toplam ciro aylık yüzde 24,5 azaldı Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Nisan ayında aylık yüzde 24,5 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,6, inşaat ciro endeksi yüzde 9,8, ticaret ciro endeksi yüzde 25,5, hizmet ciro endeksi yüzde 22,7 azaldı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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