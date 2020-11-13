Toplam ciro yıllık yüzde 26,2 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Eylül ayında yıllık yüzde 26,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Eylül ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 26,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,9, inşaat ciro endeksi yüzde 23,3, ticaret ciro endeksi yüzde 30,9, hizmet ciro endeksi yüzde 4,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 3,4 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Eylül ayında aylık yüzde 3,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,5, inşaat ciro endeksi yüzde 2,4, ticaret ciro endeksi yüzde 2,9, hizmet ciro endeksi yüzde 5,2 arttı. - İSTANBUL