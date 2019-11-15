Son Dakika Haberleri: Toplam ciro yıllık yüzde 4.8, aylık yüzde 2.8 arttı
Son Dakika Ekonomi Toplam ciro yıllık yüzde 4.8, aylık yüzde 2.8 arttı - Son Dakika Ekonomi

Toplam ciro yıllık yüzde 4.8, aylık yüzde 2.8 arttı

7 saat önce

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, Eylül ayında yıllık bazda yüzde 4.8 arttı.

Toplam ciro yıllık yüzde 4.8, aylık yüzde 2.8 arttı, System.String[]

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, Eylül ayında yıllık bazda yüzde 4.8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi aylık bazda da yüzde 2.8 arttı.

Sanayi sektöründe ciro yüzde 1.7 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.7 arttı.

İnşaat sektöründe ciro yüzde 16.1 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.4 azaldı.

Ticaret sektöründe ciro yüzde 11.8 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4.7 arttı.

Hizmet sektöründe ciro yüzde 7.7 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 08 arttı. (Grafik)


Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:37 Kaynak: DHA
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