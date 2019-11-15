Toplam ciro yıllık yüzde 4.8, aylık yüzde 2.8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, Eylül ayında yıllık bazda yüzde 4.8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi aylık bazda da yüzde 2.8 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.7 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.4 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4.7 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 08 arttı. (Grafik)