Toplam ciro yıllık yüzde 5,2 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toplam ciro yıllık yüzde 5,2 arttı - Son Dakika Ekonomi

Toplam ciro yıllık yüzde 5,2 arttı

6 saat önce

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Mart ayında yıllık yüzde 5,2 arttı.

Toplam ciro yıllık yüzde 5,2 arttı, System.String[]

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Mart ayında yıllık yüzde 5,2 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı mart ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Mart ayında yıllık yüzde 5,2 arttı.


Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,2, ticaret ciro endeksi yüzde 11,5 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 21,4, hizmet ciro endeksi yüzde 2,2 azaldı.


Toplam ciro aylık yüzde 9,0 azaldı


Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Mart ayında aylık yüzde 9,0 azaldı.


Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 16,2, ticaret ciro endeksi yüzde 7,5, hizmet ciro endeksi yüzde 17,1 azaldı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:14 Kaynak: İHA


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