Toplam ciro yıllık yüzde 90,9 arttı - Son Dakika
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Toplam ciro yıllık yüzde 90,9 arttı

11.03.2022 10:13
Toplam ciro yıllık yüzde 90,9 arttı

Toplam ciro endeksi, 2022 yılı ocak ayında yıllık bazda yüzde 90,9 arttı.

Toplam ciro endeksi, 2022 yılı ocak ayında yıllık bazda yüzde 90,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 90,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 106,1, inşaat ciro endeksi yüzde 62,3, ticaret ciro endeksi yüzde 76,1, hizmet ciro endeksi yüzde 116,9 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3,6 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ocak ayında aylık yüzde 3,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,2, inşaat ciro endeksi yüzde 11,3, ticaret ciro endeksi yüzde 1,5, hizmet ciro endeksi yüzde 11,9 arttı.

(İHA)

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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 7,9 arttı Perakende satış hacmi yıllık yüzde 7,9 arttı İnşaat maliyetleri aylık yüzde 15,24 arttı İnşaat maliyetleri aylık yüzde 15,24 arttı

Ticaret, İnşaat, Ocak, ciro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplam ciro yıllık yüzde 90,9 arttı - Son Dakika


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