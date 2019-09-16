Son Dakika Haberleri: Toplam ciro yüzde 12,6 arttı
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Toplam ciro yüzde 12,6 arttı

9 dakika önce

Ciro endeksi, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı.

Toplam ciro yüzde 12,6 arttı, System.String[]

Ciro endeksi, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Temmuz ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.


Sanayi sektöründe ciro yüzde 12,5 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı.


İnşaat sektöründe ciro yüzde 6,8 azaldı


Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 9,2 arttı.


Ticaret sektöründe ciro yüzde 12,2 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.


Hizmet sektöründe ciro yüzde 23 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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