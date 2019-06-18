Son Dakika Haberleri: Toplam ciro yüzde 14,9 arttı
Son Dakika Güncel Haber

Toplam ciro yüzde 14,9 arttı

1 saat önce

Ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı.

Toplam ciro yüzde 14,9 arttı, System.String[]
Ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı.
SANAYİ SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 22,3 ARTTI Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 14 AZALDI Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 11,6 azaldı.
TİCARET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 12,2 ARTTI Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı.
HİZMET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 23,9 ARTTI Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanayi üretimi Nisan'da yüzde 4 azaldı Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı Son dakika! Halkbank, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü kullanıma sundu Bakanlık 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:23:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toplam ciro yüzde 14,9 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]