Toplam ciro yüzde 9 arttı - Son Dakika
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Toplam ciro yüzde 9 arttı

6 saat önce

Ciro endeksleri, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı.

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Ciro endeksleri, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ekim ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 2,9 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 19 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

TİCARET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 17,7 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 12,2 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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