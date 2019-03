Toplam Değeri 202 TL Olan Kısa Süreliğine Ücretsiz 25 Android Oyun ve Uygulama

Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba günü de Google Play , bazı uygulamalarda ve oyunlarda indirime gitti. Biz de bu oyun ve uygulamalardan kısa süreliğine ücretsiz olanları sizler için listeledik. Listemizde önce oyunlara ardından uygulamalara yer vereceğiz. Gelin bu haftanın ücretsiz oyun ve uygulamalarına birlikte göz atalım.Sandbox Exploration 3D ProNormal fiyatı: 9,69 TLİndirim süresi: 1 günMinecraft'tan sıkıldıysanız veya Minecraft alamıyorsanız, Sandbox Exploration 3D Pro güzel bir alternatif olabilir.AngLNormal fiyatı: 4,79 TLİndirim süresi: 2 günAngL, sizleri beyninizi kullanmaya yöneltecek oldukça sürükleyici bir puzzle oyunu.DarklandNormal Fiyatı: 0,79 TLİndirim süresi: 2 günDarkland, alışılmışın dışında kontrolleriyle sizlere eğlenceli ve farklı bir oyun deneyimi sunuyor.Lucius DemakeNormal fiyatı: 12,99 TLİndirim süresi: 2 günLucius Demake, korku havasını 90'lardan alışık olduğumuz 8 bit oyun sistemiyle karşımıza getiriyor.Sandbox Craft Winter SURVIVAL - PRONormal fiyatı: 9,79 TLİndirim süresi: 2 günListenin başında yer alan Sandbox Exploration gibi bu oyun da Minecraft için iyi bir alternatif olabilir.Tower of Infinity VIPNormal fiyatı: 5,59 TLİndirim süresi: 2 günBir Indie oyunu olan Tower of Infinity, boş vaktinizi harcayabileceğiniz en iyi seçeneklerden biri.Cartoon CraftNormal fiyatı: 9,69 TLİndirim süresi: 6 günOynanışı oldukça keyifli olan Cartoon Craft, zombi istilasından hayatta kalmaya çalıştığınız bir strateji oyunu.ExtremeJobs Knight 's Assistant VIPNormal fiyatı: 3,99 TLİndirim süresi: 6 günBoş vaktinizi değerlendirmenize yarayacak bir RPG oyununun VIP sürümü kısa bir süre için ücretsiz olacak.Laser LabyrinthNormal fiyatı: 3,99 TLİndirim süresi: 6 günBasit arayüzü ve akıcı oyun hızıyla birlikte bu puzzle oyunu, sizlere iyi vakit geçirtecek.Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting GameNormal fiyatı: 0,99 TLİndirim süresi: 6 günKüçüklüğümüzün kahramanları çöp adamlar, bu oyunda savaşçılarımız olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun hem çok oyunculu hem de tek oyunculu modu mevcut.Amazing Taxi Simulator V2 2019Normal fiyatı: 1,39 TLİndirim süresi: 7 günKaliteli grafikleri ve oyun motoruyla Amazing Taxi Simulator, sizleri taksicilik yaptığınız bir dünyaya götürüyor.Buff Knight- RPG RunnerNormal fiyatı: 1,99 TLİndirim süresi: 7 günBuff Knight, bir şövalyeyi yönettiğimiz bizleri tasarımıyla yine 90'lara götüren bir RPG oyunu.GeoMazeNormal fiyatı: 5,59 TLİndirim süresi: 7 günBasit oynanışıyla birlikte bir o kadar da zorlu bulmacaları ile GeoMaze, oldukça başarılı bir puzzle oyunu.Karadiken Kalesi'nin GizemiNormal fiyatı: 18,99 TLİndirim süresi: 7 günOdadan kaçış oyunlarını seven oyuncular için biçilmiş kaftan olan Karadiken Kalesi'nin Gizemi, ilgi çekici hikayesi ve ilginç bulmacalarıyla oyunculara iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunda Türkçe dil desteği de mevcut.Guitar CapoNormal fiyatı: 2,79 TLİndirim süresi: 7 saatEğer bir gitaristseniz ve gitarınızı capo ile birlikte kullandığınızda akorların nasıl değiştiğini bilmiyorsanız, bu uygulama tam size göre.HD Camera Pro : Best Camera HD ProfessionalNormal fiyatı: 26,99 TLİndirim süresi: 1 günKaliteli bir fotoğraf çekme ve düzenleme programı istiyorsanız HD Camera Pro sizlerin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.Instrument TransposerNormal fiyatı: 2,79 TLİndirim süresi: 1 günEğer bir müzisyenseniz ve başka müzisyenlerle birlikte çalarken aynı tonu tutturmakta zorlanıyorsanız, bu uygulama hangi akorlara göre hangi tonları çalmanız gerektiğini size gösteriyor.Alien Calculator PRONormal fiyatı: 2,09 TLİndirim süresi: 5 günNormal bir hesap makinesi uygulamasından farklı olarak Alien Calculator, kullanıcılara negatif sayılar ve ondalıklı sayılar üzerinde işlemler yapma olanağı sağlıyor.Cymetry: Learn High-school MathematicsNormal fiyatı: 11,99 TLİndirim süresi: 6 günMatematikte zorlandığınız konuların anlatımını rahatça bulabileceğiniz bu uygulama, profesörler tarafından hazırlanmış videolu konu anlatımları ve soru çözümleriyle sizlere yardımcı olmayı hedefliyor.Music Player ProNormal fiyatı: 19,99 TLİndirim süresi: 7 günBütün müzik formatlarını destekleyen ve aynı zamanda şık görünen bir müzik çalar uygulaması istiyorsanız, bu uygulama tam size göre.Unit Converter ProNormal fiyatı: 2,19 TLİndirim süresi: 7 günUnit Converter, aklınıza gelebilecek çoğu birimi dönüştürebileceğiniz bir dönüştürücü uygulaması.X Project DopeNormal Fiyatı: 4,59 TLİndirim süresi: 2 günXperia model telefonlar için yeni bir arayüz sunan X Project Dope, solgun renk temasıyla göze hoş geliyor.Nixo - Icon PackNormal fiyatı: 4,39 TLİndirim süresi: 3 günKullanıcılara 2000'den fazla uygulama ikonu sunan Nixo Icon Pack, telefonunuzdaki uygulama ikonlarından sıkıldıysanız sizler için biçilmiş kaftan.HD Wallpapers + ProNormal fiyatı: 23,99 TLİndirim süresi: 7 günTelefonunuzun ekranında gözünüzü alan yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları görmek istiyorsanız, HD Wallpapers Pro size 1 milyondan fazla duvar kağıdı sunuyor.Project X Icon PackNormal fiyatı: 12,99 TLİndirim süresi: 7 günSiyah renk ağırlıklı bu ikon paketi, sadelikten yana kullanıcılara istediklerini veriyor. Google Play Store 'da yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan 25 oyun ve uygulamayı bir araya getirdiğimiz listemizin sonuna geldik. Her hafta Google Play Store'da gerçekleşen indirimlerden haberdar olmak için takipte kalın : )