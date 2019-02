Toplam Değeri 69 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 10 Android Oyun ve Uygulama

2019 yılı, oyun ve uygulama mağazalarının yaptığı indirimlerle biz kullanıcılar için oldukça iyi bir yıl oluyor. Android kullanıcılarını mutlu eden Google Play Store cuma indirimlerinde bu hafta keyifli oyunların yanı sıra işinize yarayacak bazı uygulamalar da ücretsiz olarak sunuldu. Eğer Android işletim sistemli bir cihaz sahibiyseniz listemize göz atmanızda yarar var. İşte bu tamamen ücretsiz indirebileceğiniz 10 harika oyun ve uygulama.1. Lecture NotesNormal fiyatı: 14,99 TLÖğrenciyseniz, Lecture Notes uygulamasını kesinlikle indirmelisiniz. Derslerinizi kategorize ettikten sonra bu kategorilerin altını yazılı ve sesli notlar ile doldurma olanağı tanıyan bu uygulama ile dersteki hiçbir detayı kaçırmayacaksınız. Ayrıca aldığınız notları ve ses kayıtlarını uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınızla paylaşma imkanı sunan Lecture Notes'u aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.2. Sticker MakerNormal fiyatı: 1,79 TLWhatsApp'taki hazır çıkartmaları kullanmaktan sıkıldıysanız bu uygulama tam da size göre. Kişisel çıkartmalarınızı hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz Sticker Maker, oldukça kolay bir kullanıma sahip. Telefonunun hafızasındaki görüntülerin kullanılmasının yanı sıra internetten indirebileceğiniz "png" türündeki görselleri de kullanmanıza olanak tanıyan uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.3. Math Plus UltraNormal fiyatı: 17,99 TLListemizin bir diğer öğrenci dostu uygulaması da Math Plus Ultra. Bilimsel hesap makinesinin yaptıklarının yanı sıra daha birçok özellik sunan bu uygulamayı kesinlikle akıllı telefonunuzda bulundurmalısınız. Matris işlemlerinden 2 ve 3 boyutlu grafik oluşturmaya kadar her ihtiyacınıza cevap verebilecek Math Plus Ultra'yı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.4. Laserbreak ProNormal fiyatı: 1,99 TLBulmaca türündeki oyunları sevenlerin oynarken büyük keyif alacağı Laserbreak Pro, 120 adet oldukça zor bölümü içinde barındırıyor. Lazer ışınlarını hedefe yönlendirmek için TNT, toplar, portallar, asansörler, mıknatıslar ve diğer nesneleri kullanacağınız oyunun bu versiyonunda reklam bulunmuyor. HD grafikleriyle de dikkat çeken oyunu, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.5. Kule ÜreticisiNormal fiyatı: 1,79 TLEğlenceli vakit geçirmek için en ideal oyunlardan biri olan Kule Üreticisi'nde hedef, blokları düzgün yerleştirerek en uzun kuleyi yapabilmek. Her yaştan oyuncuya hitap eden oyunda 9 zorlu bölüm keşfedilmeyi bekliyor. Eğer siz de bu tarz oyunlardan keyif alanlardansanız, aşağıdaki bağlantıdan cihazınıza Kule Üreticisi'ni ücretsiz olarak indirebilirsiniz.6. Quest of VidhuraaNormal fiyatı: 6,49 TLZorlu bir platform oyunu olan Quest of Vidhuraa, eski platform oyunlarına hasret duyanların kesinlikle seveceği türden bir oyun. Büyük babasının yanında büyüyen Vidhuraa'nın ailesini Kral Kaala'nın Şatosu'ndaki hapishaneden kurtarma macerasını konu alan oyunda 60 farklı seviye bulunuyor. Etkileyici müzikleri ve kolay oynanışıyla beğeni toplayan Quest of Vidhuraa'yı, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.7. Taxi Driver 2019Normal fiyatı: 1,39 TLGerçekçi bir sürüş deneyimine hazır mısınız? Hem de bir taksici olarak... Yolcuları alıp gidecekleri yere ulaştırarak para topladığımız oyundaki fiziksel oyun motoru oldukça iyi çalışıyor. Birçok otomobili kullanıp keyifli zaman geçireceğiniz simülasyonu, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.8. Dark TowerNormal fiyatı: 13,99 TLAnahtarları kullanarak kulenin en üstüne çıkmaya çalışacağınız oyunda goblinler, iskeletler, büyücüler, vampirler ve daha birçok tehlkeli canavarla başa çıkmanız gerekecek. Anahtarların sınırlı sayıda olduğu oyunda, strateji büyük önem taşıyor. RPG türünün güzel bir örneği olan Dark Tower'ı aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.9. Lovely Snowfall Live WallpaperNormal fiyatı: 2,00 TLKış mevsimini sevenlerdenseniz sizler için kış temalı birçok duvar kağıdını bir araya toplayan Lovely Snowfall Live Wallpaper uygulamasını kesinlikle indirmelisiniz. Hareketli kar taneleriyle, özel saydamlık ayarlarıyla ve hızlı değişim kısayollarıyla beğeni toplayan uygulamayı, aşağıdaki bağlantıdan Android cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.10. Win Metal - Icon PackNormal fiyatı: 6,29 TLKullandığınız uygulamaların klasikleşmiş ikonlarından sıkıldınız mı? Cevabınız evetse, Win Metal ikon paketini kesinlikle indirmelisiniz. Metalik görüntüsüyle kendine hayran bırakan şık tasarımının yanında birçok başlatıcı ile uyumlu çalışması özelliğiyle dikkat çeken pakette 4.200'den fazla ikon sizleri bekliyor. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Win Metal ikon paketini Android cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.Bu haftanın Google Play Store indirimlerinden seçtiğimiz uygulama ve oyunları sizlerle paylaştığımız listenin sonuna geldik. Beğendiğiniz uygulama ve oyunları yorumlar kısmından bizle paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde indirimli uygulamaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın : )