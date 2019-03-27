Toplam Fiyatı 105 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 7 İos Uygulama

Google Play Store'da olduğu gibi iOS platformundaki ücretli uygulamalar da sıklıkla ücretsiz olabiliyor. Telefonunuza yeni ve kaliteli uygulamalar yüklemek istiyorsanız yazımızdaki uygulamalara göz atabilirsiniz. Listemizdeki uygulamaların kısa süreliğine ücretsiz olduğunu da belirterek hiç vakit kaybetmeden uygulamalara geçebiliriz.Heart Rate PRONormal fiyatı: 21,28 TLHeart Rate PRO sayesinde telefonunuz üzerinden kalp atışlarınızı takip edebilirsiniz. Heart Rate PRO, kalbinizin ne kadar hızlı attığını yer ve zaman fark etmeksizin size haber verecek. Ekstra hiçbir cihaza gereksinim duymadan kalp atışlarınız ölçen uygulamayı aşağıdaki bağlantı aracılığıyla indirebilirsiniz.Squeeze it: Face DeformerNormal fiyatı: 5,28 TLTelefonunuzdan fotoğraf çekerek üzerinde oynamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Eğlenceli vakit geçirebileceğiniz ve fotoğrafları istediğiniz gibi manipüle edebileceğiniz uygulama sayesinde eğlence parmaklarınızın ucunda olacak.Background ColorNormal fiyatı: 15,95 TLHayal gücünüzü kullanarak telefonunuzu özelleştirmek mi istiyorsunuz? Background Color uygulaması sayesinde yalnızca size özel arka planlar oluşturmak artık mümkün. 40 çeşit önceden atanmış renk seçeneğiyle istediğiniz arka planı telefonunuz için oluşturun.Remote for MacNormal fiyatı: 21,28 TLTelefonunuzu ya da tabletinizi Mac cihazınız için fare olarak kullanabileceğinizi söylesek ne derdiniz? Evet, eksik söylediğimiz konusunda haklısınız. Bu uygulama sayesinde telefonunuz yalnızca bir fare değil, aynı zamanda belirli komutları da verebileceğiniz bir kumanda hâlini alacak.i2Reader CloudNormal fiyatı: 21,28 TLE-kitapların artmasıyla birlikte e-kitap okuyucu uygulamalar da fazlasıyla revaçta olmaya başladı. i2Reader ile istediğiniz kitabı okurken belirli yerleri vurgulayabilir ya da çevirebilirsiniz. Bunun yanı sıra otomatik aşağı kaydırma özelliği sayesinde okurken telefonunuza dokunmanıza bile gerek kalmayacak.Sonic Sleep Coach Alarm ClockNormal fiyatı: 5,28 TLBilim insanları tarafından geliştirilen ve uyku kalitenizi geliştirmeyi amaçlayan uygulama sayesinde uyku alışkanlıklarınız daha sağlıklı bir hâl alacak. Siz de 10 saat uyusa bile fazlasıyla yorgun kalkanlardansanız bu uygulamayı kaçırmayın.Alti – Altimeter & CompassNormal fiyatı: 15,95 TLMinimalist tasarımı ile iPhone ve iPad'lerdeki en iyi pusula olduğunu iddia eden uygulama, size bir pusuladan istediğiniz tüm özellikleri fazlasıyla sunacak. Ayrıca Alti, yüksek doğruluk oranı, kişiselleştirilebilir arka plan ve tercihe göre metrik/İngiliz ölçü birimlerini kullanıcılara sunuyor.iOS için kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamaları incelediğimiz listemizin sonuna geldik. Siz de kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamaları kaçırmamak istiyorsanız bizi takipte kalın.