Toplam hacim 1.5 trilyon doların altına indi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) repo hamlesi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları sonrasında El Salvador belirsizliği ve Elon Musk ile küresel bir borsa CEO'sunun atışmasıyla satış baskısı süren Bitcoin 35,000 doların da altına, piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon doların altına indi.

Fed'in, daha hızlı ve daha erken faiz oranı artışlarının sinyalini verdikten ve 2024 yılında beklenen faiz artışının 2023'e çekileceğine ilişkin sinyali sonrası ters repo oranı yüzde 0.05'e çıkarıldı. Bunun ardından Fed'in ters repo aracılığıyla piyasadan aldığı fon 172 milyar dolar artışla 756 milyar dolara yükseldi.