Toplam hacim yeniden 1.5 trilyon doları aştı

ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çereçve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, Bitcoin 36,000 doları aşarken, Ethereum da yüzde 15'e yakın yükseldi ve toplam piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerine çıktı.

Gelen alımların etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca bir birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden düşen olmadı.