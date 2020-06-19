Toplam kütüphane sayısı 2019 yılında 960 arttı

Türkiye genelinde toplam kütüphane sayısı 2019 yılında 960 adet artarak, 2018 yılındaki 31 bin 451 adetten, 32 bin 411 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında 1 milli kütüphane, 1,182 halk kütüphanesi, 610 üniversite kütüphanesi ve 30 bin 618 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi vardı.

Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 137 bin 14 kişi, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 955 bin 908 kişi ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 568 bin 73 kişi düzeyindeydi.

Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 1.3 azalarak 1 milyon 443 bin 751'e düştü. Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise yüzde 5.9 azalarak 185 bin 527'ye indi. Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 12.2 artarak, 711 bin 523 kişiye çıktı.

Halk kütüphanelerinin sayısı yüzde 1.7 artarak 1,182'ye çıktı. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3.9 artarak 20 milyon 742 bine yükseldi.

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 39.3 artarak 3 milyon 955 bin 908 kişiye yükseldi. Bu kütüphanelerden yararlananlar, bir önceki yıla göre yüzde 11.4 artarak 31 milyon 451 bin 920 kişiye yükseldi. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı yüzde 1.4 arttı.

Türkiye'de 126'sı devlet 72'si vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 198 üniversitede kütüphane bulunuyor. Kütüphane sayısı, yüzde 2.0 artarak 610'a çıktı. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 2.0 artarak 17 milyon 945 bin 383'e çıktı. 2019 yılında e-kitap sayısı yüzde 6.8 artarak 98 milyon 292 bine yükseldi.

Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 3.1 artarak 30 bin 618 oldu. Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısı, yüzde 5.8 artarak 32 milyona çıktı. (Grafik)