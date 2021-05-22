Toplam piyasa hacmi 1.5 trilyon dolara indi - Son Dakika

Toplam piyasa hacmi 1.5 trilyon dolara indi

22.05.2021 08:19
Toplam piyasa hacmi 1.5 trilyon dolara indi, System.String[]

Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında, ABD'de vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların da etkisiyle, gelen satışlarla, en büyük hacimli birim Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar inerken, piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon dolara geriledi.

Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında, ABD'de vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların da etkisiyle, gelen satışlarla, en büyük hacimli birim Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar inerken, piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon dolara geriledi.

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, CNN Business'in kripto piyasalarındaki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlarken, daha önce birkaç kez daha yaşandığına işaret ederek, piyasa çöküşünden endişe duymadığını söyledi ve "Şimdiye kadar bu büyük kripto balonlarından en az üç tanesini gördük. ve çoğu zaman, balonların durmasının nedeni, teknolojinin henüz orada olmadığını açıkça ortaya koyan bazı olayların meydana gelmesidir" dedi.

Son 24 saat içinde 33,616.45 ve 41,736.32 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 8.67 düşüşle 36.450.13 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 26.35 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 77 milyar dolarlık düşüşle 682 milyar dolara indi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,113.35 ve 2,804.20 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 18.27 düşüşle 2,262.16 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 43.97 ve piyasa hacmi de 262 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.09 düşüşle 1.00 dolardaydı. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.12 ve piyasa hacmi de 58 milyar dolar düzeyindeydi.Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 527 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 97 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı. Toplam 9,996 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.7'sini Bitcoin, yüzde 17.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 229 milyar dolar düzeyindeydi.Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "ABD Hazine Bakanlığı 10,000 doların üzerindeki kripto para transferlerinin IRS'a bildirilmesini istiyor. Vergi uyum tedbirleri altında açıklanan raporda kripto para platformlarından yüklü miktarda yapılan transfer ve satın almaları bildirmeleri istendi."ABD Merkez Bankası (Fed), yaz aylarında dijital parayla ilgili makale yayınlamayı planlıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in yenilikleri yakından takip ettiğini ve uyum sağladığını vurgulayarak teknolojik gelişmelerin yeni olanaklar sunduğunu iletti."Fed Başkanı'nın ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ( SEC ) Başkanı Gary Gensler de, kripto paralara ilişkin açıklama yaptı. Regülasyon çağrısı yapan Gensler, özellikle borsalara yönelik daha kapsamlı bir düzenleme ağı olması gerektiğinin üzerinde durdu. Gensler, yapılacak olan düzenlemenin kamunun yararına olacağını ve yatırımcıları korumak için yapılacağını yineledi."Kripto para piyasasında yaşanan geri çekilmelerin ardından korkunun devam ettiği piyasada toparlanma devam etse de henüz seviyeler istenilen düzeye ulaşmış değil. Yaşanan son geri çekilme hakkında yorum yapan Vitalik Buterin, düşüş balonunun içinde olduğumuzu, bunun nereye kadar süreceğini bilmediğini ancak daha önce de benzer reaksiyonların görüldüğünü dile getirdi. Genç girişimcinin düşüş hakkında "belki de bitmiştir" sözleri Ethereum yatırımcısını heyecanlandırdı. İşlem ücretlerinin yüksekliğinin güncellemeden sonra çözüleceğini de dile getirdi." (Grafik)


Toplam piyasa hacmi 1.5 trilyon dolara indi
Toplam piyasa hacmi 1.5 trilyon dolara indi
Toplam piyasa hacmi 1.5 trilyon dolara indi

Amerika Birleşik Devletleri, Bitcoin, Kripto, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Toplam piyasa hacmi 1.5 trilyon dolara indi - Son Dakika Ekonomi


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