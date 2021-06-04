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Toplam piyasa hacmi 1.7 trilyon dolarda - Son Dakika

Toplam piyasa hacmi 1.7 trilyon dolarda

04.06.2021 08:21
Toplam piyasa hacmi 1.7 trilyon dolarda, System.String[]

ABD'deki "düzenleme çerçevesi"ne ilişkin açıklamaların ardından, gündemine "dijital kron"u alan İsveç Merkez Bankası'nın Başkanı Stefan Nils Magnus Ingves, kripto paralarla ilgili düzenlemelerin değişik zamanlarda ve biçimlerde gelebileceğini vurguladı.

ABD'deki "düzenleme çerçevesi"ne ilişkin açıklamaların ardından, gündemine "dijital kron"u alan İsveç Merkez Bankası'nın Başkanı Stefan Nils Magnus Ingves, kripto paralarla ilgili düzenlemelerin değişik zamanlarda ve biçimlerde gelebileceğini vurguladı.

Kripto para piyasalarına dönük düzenleme açıklamalarının da etkisiyle, piyasalarda toplam hacim 1.7 trilyon dolarda tutunuyor.

Varlık yönetim şirketi Amundi'nin  baş yatırım sorumlusu (CIO) Pascal Blanque, Bitcoin gibi kripto para varlıklarını "finansal piyasalarda oluşan balonların bir belirtisi" diye nitelendirdi.Basın toplantısında, "Bitcoin, merkez bankalarını dijital paraları benimsemeye itmesiyle hatırlanacaktır" diyen Blanque'a göre, hükümetler ve düzenleyici kurullar "bu müziği  durduracaklar." Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi olan Amundi yaklaşık 1.7 trilyon euro tutarında fon yönetiyor.Son 24 saat içinde 37,456.26 ve 39,478.95 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.46 düşüşle 37.663.58 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 0.31 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 705 milyar dolara indi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,689.81 ve 2,891.25 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.34 düşüşle 2,739.42 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 1.99 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 318 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 399.76 ve 432.31 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.51 düşüşle 405.12 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 12.12 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 710 milyar dolar ile 1.7 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 64 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden sekiz birim de düşenler arasındaydı.Toplam 10,276 kripto para biriminin işlem gördüğü 393 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.5'ini Bitcoin, yüzde 18.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 121 milyar dolar düzeyindeydi.Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik'in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle: "Morning Consult'un yaptığı ankete göre, ABD'de bulunan yatırımcıların alım tercihi düşüşten etkilenmedi ve sabit kaldı. Olumsuz haber akışının negatif algı yaratmadığı ve bazı borsalara olan güvenin arttığı ortaya konuldu."Etkin olan benzersiz adres sayıları baz alınarak yapılan araştırmada adreslerden çıkış olduğu ve aynı sıralarda USDT dominance seviyesinde de gerileme olduğu görülüyor. Tether gönderip karşılığında işlem yapan yatırımcılar da bu veri içerisinde yer alıyor."Kripto paralara karşı tabana yayılan ilgi düzeyi arttıkça daha önce reklam konusunda çekimser kalan devler politikalarında gevşeme yaratmaya karar verdi. Bundan böyle ABD'deki Google müşterileri koşulları sağladıktan sonra reklam verebilecek. Politika değişikliğinin zaman içerisinde diğer ülkelere yayılması bekleniyor."SEC, Bitcoin ETF'si için başvuruda bulunn WisdomTree'nin başvurusunu inceleme süresini 45 günün sonunda uzattı. SEC, geçen hafta SkyBridge ve Fidelity'nin Bitcoin ETF başvurularını da incelemeye almıştı."Stellar ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre Stellar ağı 1 Haziran'da Protokol 17'ye geçiş yaptı. Yeni sürümde varlık iadesi söz konusu olurken bu özellik mevcut varlıkları ve bakiyeleri kapsamayacak."Yapılan resmi açıklamalara göre, Dogecoin, 3 Haziran'dan itibaren Coinbase'de alış ve satışa açık olacak. Coinbase ile birlikte Dogecoin belli başlı tüm küresel borsalarda listelenmiş olacak. İlk anda habere pozitif reaksiyon gösteren kripto para biriminin listeleme anındaki fiyat performansı merakla bekleniyor."Cüzdan aktivitelerine bakıldığında uzun vadede birikim yapan Bitcoin yatırımcıları yeni bir pick olacak düşüncesiyle stok yapmaya devam ediyor. Glassnode harcanan çıktı kar oranına SOPR) göre, kısa vade yatırımcıları yaşanan düşüşte satışlarını 5 kat arttırdı." (Grafik)


Toplam piyasa hacmi 1.7 trilyon dolarda
Toplam piyasa hacmi 1.7 trilyon dolarda
Toplam piyasa hacmi 1.7 trilyon dolarda

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto paralar, Merkez Bankası, İsveç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Toplam piyasa hacmi 1.7 trilyon dolarda - Son Dakika Ekonomi


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