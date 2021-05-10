Toplam piyasa hacmi 2.5 trilyon doları aştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın büyük şirketlerin vergi oranlarını yüzde 28 düzeyine yükseltme konusundaki kararlı olduklarını vurgulamasının ardından gelen alımlarla, kripto para piyasalarındaki toplam hacim ilk kez 2.5 trilyon doları aştı.

Biden Louisiana'da yaptığı konuşmada, yüzde 25 ile yüzde 28 arasındaki bir kurumlar vergisi oranının, çok ihtiyaç duyulan bazı yatırım projelerinin karşılanmasına yardımcı olabileceğini söyledi ve önerdiğinden daha düşük bir oranı kabul edebileceğini söyledi.