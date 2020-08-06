Toplam piyasa hacmi 350 milyar doları aştı

Kripto para piyasalarında genel yükseliş eğiliminin de etkisiyle büyüyen toplam piyasa hacmi son 24 saatte 7 milyar dolara yakın artışla, 350 milyar doları da aşarak, 345.55 milyar dolardan 352.29 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 3.20 artışla 11,634.11 dolara yükseldi ve toplam piyasa hacminin 214.67 milyar dolarlık bölümüne ulaştı. Bitcoin'in 12 bin doları aştığı Pazar günü toplam piyasa hacmi de 221.95 milyar doları gördü.