Toplam piyasa hacmi 350 milyar doları aştı - Son Dakika

Toplam piyasa hacmi 350 milyar doları aştı

Kripto para birimlerinde toplam piyasa hacmi 350 milyar doları aştı.

Toplam piyasa hacmi 350 milyar doları aştı, System.String[]

Kripto para birimlerinde toplam piyasa hacmi 350 milyar doları aştı. Birimlerin değerlerindeki genel düşüşlere bağlı olarak hafta başında 330 milyar dolara kadar inen toplam piyasa hacmi, yeniden başlayan tırmanışla 350.49 milyar dolara ulaştı.

Toplam 7,081 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,171 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte birkaç kez aştığı 11,000 dolar sınırının altına çekildi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.59 artışla 10,913 dolara, piyasa hacmi de, 201.81 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 25'inin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi son 24 saatte 10 milyar dolar kadar gerileyerek 102.71 milyar dolara indi.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 1.59 artışla 10,913.74 dolar,2. Ethereum yüzde 6.07 artışla 380.58 dolar,3.Tether yüzde 0.03 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 5.35 artışla 0.25 dolar,5.Polkadot yüzde 3.76 artışla 5.25 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 2.27 artışla 234.35 dolar,7.Binance Coin yüzde 2.77 artışla 27.45 dolar, 8.Chainlink yüzde 2.19 artışla 11.01 dolar,9.Crypto.com Coin yüzde 0.42 düşüşle 0.16 dolar,10.Litecoin yüzde 1.29 artışla 48.56 dolardan işlem görüyordu.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı Kripto Para Araştırma Raporu'nda, "Yabancı kripto para birimlerinin yanı sıra Türkiye kendi kripto para birimini kurma yolunda çalışmalar yapmaktadır" denildi ve şu bilgiler verildi: "11.Kalkınma Planı'nı, Mali Piyasalar başlığı altında kripto paralara yönelik tedbirlere yer vermiştir. Bu maddeler aşağıdaki ifadeleri içermektedir."249.5. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır, "250.3. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacaktır. "Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yerli kripto para birimi çıkartılması hedeflenmektedir.""Türkiye'de 27 Haziran 2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazetede 6493 sayılı 'Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun' yürürlüğe girmiş olup Türkiye'de ödeme ve elektronik para hizmetlerine bir mevzuat alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır.

"Elektronik para kavramının resmi olarak ilk kez yer aldığı söz konusu kanun, AB direktifleri ile paralel düzenlemeler içermekte olup ödeme ve elektronik para piyasalarına ilişkin olarak genel hükümleri kapsamaktadır." (Grafik)


Türkiye, Bitcoin, Kripto, Piyasa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 08:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Toplam piyasa hacmi 350 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi

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