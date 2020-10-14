Toplam piyasa hacmi 361 milyar dolarda - Son Dakika

Toplam piyasa hacmi 361 milyar dolarda

14.10.2020 08:42
Toplam piyasa hacmi 361 milyar dolarda, System.String[]

Kripto para piyasalarına gelen alımlarla, haftanın ikinci günü 360 milyar doları aşan toplam piyasa hacmi, gelen genel kar satışları dalgasına karşın 361.34 milyar dolar ile 360 milyar doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarına gelen alımlarla, haftanın ikinci günü 360 milyar doları aşan toplam piyasa hacmi, gelen genel kar satışları dalgasına karşın 361.34 milyar dolar ile 360 milyar doların üzerinde tutundu.

Kar satışlarının etkisiyle son 24 saatte ilk 100 birimin 77'si düştü ve ilk 10 birimin 9'u düşenler arasındaydı.

Satış dalgasından etkilenen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte 0.79 düşüşle 11,389 dolara ve birimin piyasa hacmi de 210.9 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarındaki işlem hacmi ise, Salı günü yükseldiği 93.52 milyar dolardan, yaklaşık 11 milyar dolarlık düşüşle 72.5 milyar dolara indi.Toplam 7,402 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,210 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.79 düşüşle 11,389.91 dolar,2. Ethereum yüzde 0.65 düşüşle 382.50 dolar,3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.01 düşüşle 0.25 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 4.61 artışla 254.11 dolar,6.Binance Coin yüzde 2.06 düşüşle 30.72 dolar, 7.Chainlink yüzde 1.58 düşüşle 11.16 dolar,8.Polkadot yüzde 1.39 düşüşle 4.26 dolar,9.Cardano yüzde 2.72 düşüşle 0.10 dolar,10.Litecoin yüzde 0.89 düşüşle 50.00 dolardan işlem görüyordu. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Salı günü yaptığı açıklamada, bitcoinde "gerçek bir değer" olduğunu görmenin zor olduğunu vurguladı ve bu birimin ödemelerde kullanılıyor olmasının kendisini endişelendirdiğini söyledi.Bailey ayrıca, yatırımcıların, dünyanın en ünlü kripto para biriminin "son derece değişken" olduğu gerçeğini bilmeleri gerektiğine dikkat çekti. Merkez bankacısı, bununla birlikte bitcoin sahibi olmak istemenin iyi yanlarının da olduğunu kabil etmek gerektiğini belirtti.Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 1.5 dolayında artışla 11,567 dolara kadar çıktıktan sonra, yeniden 11,400 dolar düzeylerine döndü. Kripto para birimlerinin en büyük hacimlisi 2017 yılının sonlarına doğru 20 bin dolar düzeyine kadar tırmanmıştı. (Grafik)


Toplam piyasa hacmi 361 milyar dolarda

Bitcoin, Kripto, Piyasa, kar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Toplam piyasa hacmi 361 milyar dolarda - Son Dakika Ekonomi

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