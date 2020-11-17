Toplam piyasa hacmi 475 milyar doları aştı

Kripto para birimilerinde toparlanmanın etkisiyle Cuma günü 463.83 milyar dolara ulaşan toplam piyasa hacmi, hafta sonunda gelen satışlarla 458.79 milyar dolara kadar çekildikten sonra, yeni alım dalgasıyla 475 milyar doları aştı.

Gelen alım dalgasının etkisiyle, kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15'inin değeri düşerken, ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.