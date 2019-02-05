Toplam şeker kotası 2.7 milyon ton oldu

Pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası 131 bin 625 ton oldu.

Pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası 131 bin 625 ton oldu. Nişasta bazlı şeker kotası ise A kotasının yüzde 2.5'i nispetinde 67 bin 500 ton olarak tespit edildi.

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