Son Dakika Haberleri: Toplam şeker kotası 2.7 milyon ton oldu

Toplam şeker kotası 2.7 milyon ton oldu

1 saat önce

Pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası 131 bin 625 ton oldu.

Toplam şeker kotası 2.7 milyon ton oldu, System.String[]
Pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası 131 bin 625 ton oldu. Nişasta bazlı şeker kotası ise A kotasının yüzde 2.5'i nispetinde 67 bin 500 ton olarak tespit edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:10 

Ekonomi
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