Toplam şeker kotası 2.7 milyon ton oldu
1 saat önce
Pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası 131 bin 625 ton oldu.
Pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası 131 bin 625 ton oldu. Nişasta bazlı şeker kotası ise A kotasının yüzde 2.5'i nispetinde 67 bin 500 ton olarak tespit edildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:10
Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı
IKEA, Mobilya Kiralama Hizmeti Başlatmayı Planlıyor
Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu