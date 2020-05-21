Toplam taşıt-km 2018 yılında 306 milyar 926 milyon oldu - Son Dakika

Toplam taşıt-km 2018 yılında 306 milyar 926 milyon oldu

Toplam taşıt-km 2018 yılında 306 milyar 926 milyon olarak hesaplandı.

Toplam taşıt-km 2018 yılında 306 milyar 926 milyon oldu, System.String[]

Toplam taşıt-km 2018 yılında 306 milyar 926 milyon olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de 2018 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 306 milyar 926 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km'nin yüzde 55,7'si otomobiller, yüzde 20,6'sı kamyonetler, yüzde 11,8'i kamyonlar, yüzde 4,3'ü minibüsler, yüzde 4,1'i motosikletler ve yüzde 3,5'i otobüsler tarafından yapıldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 2,9, TOPLAM TAŞIT-KM İSE YÜZDE 0,9 ARTTI

Türkiye'de 2018 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarken toplam taşıt-km yüzde 0,9 artış gösterdi. Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 3,0, minibüslerde yüzde 1,9, kamyonetlerde yüzde 3,1, kamyonlarda yüzde 0,8 ve motosikletlerde yüzde 3,5 artıp otobüslerde yüzde 1,5 azalırken, taşıt-km'de ise otomobillerde yüzde 8,3 artış, minibüslerde yüzde 2,1 azalış, kamyonetlerde yüzde 6,8 azalış, kamyonlarda yüzde 13,9 azalış, motosikletlerde yüzde 7,4 artış ve otobüslerde yüzde 4,1 azalış gerçekleşti.

OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 13 BİN 776 KİLOMETRE YAPTI

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2018 yılında sırasıyla otobüslerin 48 bin 826, kamyonların 42 bin 791, minibüslerin 27 bin 77, kamyonetlerin 16 bin 871, otomobillerin 13 bin 776 ve motosikletlerin 3 bin 960 kilometre yaptığı hesaplandı.

OTOMOBİLLER TARAFINDAN KAT EDİLEN MESAFENİN YÜZDE 47,8'İNİ DİZEL YAKITLILAR YAPTI

Otomobiller tarafından 2018 yılında kat edilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde; toplam taşıt-kilometre'nin yüzde 47,8'si dizel, yüzde 33,4'ü LPG ve yüzde 18,8'i benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

EN FAZLA MESAFE 12 YAŞ VE ÜZERİ TAŞITLAR TARAFINDAN KAT EDİLDİ

Türkiye'de 2018 yılında kat edilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol yüzde 31,5'lik oranla taşıt filosunun yüzde 45,3'ünü oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla, yüzde 29,7 ile 0-3 yaş, yüzde 24,6 ile 4-7 yaş ve yüzde 14,2 ile 8-11 yaş gurubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 12 yaş ve üstü otomobiller için yüzde 33,9, 0-3 yaş için yüzde 31,6, 4-7 yaş için yüzde 23,5 ve 8-11 yaş için yüzde 11,0 oldu.

MUAYENEYE GİREN TAŞITLARIN YÜZDE 64,8'İ MUAYENEYE BİR KEZ TABİ TUTULDU

Türkiye'de 2018 yılında 8 milyon 870 bin 625 taşıt muayeneye tabi tutuldu. Taşıtların yüzde 64,8'i muayeneye bir kez girerken, yüzde 34,2'si iki, yüzde 0,8'i üç ve yüzde 0,2'si ise dört ve üzeri sayıda muayeneye tabi tutuldu. Muayeneye giren toplam taşıt sayısı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 6,6 arttı. Bu artış otomobillerde yüzde 8,2, kamyonetlerde yüzde 6,5, motosikletlerde yüzde 4,6, minibüslerde yüzde 2,5 olurken, otobüslerde yüzde 1,1 ve kamyonlarda yüzde 0,8 azalış gerçekleşti.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 10:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplam taşıt-km 2018 yılında 306 milyar 926 milyon oldu - Son Dakika

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