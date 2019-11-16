Son Dakika Haberleri: 'Toplama' motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 2 bin 126 TL ceza
Son Dakika Güncel 'Toplama' motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 2 bin 126 TL ceza - Son Dakika

'Toplama' motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 2 bin 126 TL ceza

6 saat önce

ADANA'da, trafik kontrolünde durdurulan ve halk dilinde 'toplama' diye tabir edilen ruhsatsız ve plakasız motosiklet, trafikten men edildi.

'Toplama' motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 2 bin 126 TL ceza, System.String[]

ADANA'da, trafik kontrolünde durdurulan ve halk dilinde 'toplama' diye tabir edilen ruhsatsız ve plakasız motosiklet, trafikten men edildi. Sürücüye 2 bin 126 TL ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Ekipleri, Seyhan İlçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında plakasız olan motosikleti durdurdu. Ruhsatı da bulunmadığı belirlenen motosikletin, hurda motosiklet parçalarından yapıldıkları için halk dilinde 'toplama' denilen motosikletlerden olduğu tespit edildi. Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü Muhammet Hakan S.'ye 'ehliyetsiz araç kullanma', 'toplama araç kullanma' ve 'kask kullanmama' suçlarından 2 bin 126 TL para cezası kesildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
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