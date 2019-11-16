'Toplama' motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 2 bin 126 TL ceza

ADANA'da, trafik kontrolünde durdurulan ve halk dilinde 'toplama' diye tabir edilen ruhsatsız ve plakasız motosiklet, trafikten men edildi. Sürücüye 2 bin 126 TL ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Ekipleri, Seyhan İlçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında plakasız olan motosikleti durdurdu. Ruhsatı da bulunmadığı belirlenen motosikletin, hurda motosiklet parçalarından yapıldıkları için halk dilinde 'toplama' denilen motosikletlerden olduğu tespit edildi. Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü Muhammet Hakan S.'ye 'ehliyetsiz araç kullanma', 'toplama araç kullanma' ve 'kask kullanmama' suçlarından 2 bin 126 TL para cezası kesildi.