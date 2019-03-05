Son Dakika Haberleri: Toplama Parçalarla Araç Üretip, Seçim Çalışmasına Çıktı

Toplama Parçalarla Araç Üretip, Seçim Çalışmasına Çıktı

41 dakika önce

Bingöl'de bir beldede motor ustası yeğeni ile birlikte toplama parçalardan yerli araç üreten belediye başkan adayı Eşref Varol, bu araçla seçim çalışması yapmaya başladı.

Toplama Parçalarla Araç Üretip, Seçim Çalışmasına Çıktı, System.String[]
Bingöl'de bir beldede motor ustası yeğeni ile birlikte toplama parçalardan yerli araç üreten belediye başkan adayı Eşref Varol, bu araçla seçim çalışması yapmaya başladı.

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Bingöl'e bağlı 2 bin 400 seçmeni olan Ilıcalar beldesinde MHP'nin belediye başkan adayı olan Eşref Varol, motor ustası yeğenini desteğiyle toplama parçalardan oluşan yerli bir araç üretti. 2 aylık çalışmayla ortaya çıkartılan yerli araçla seçim gezilerine çıkan Varol, vatandaşların ilgisini çekti. Varol'u araç üstünde gören seçmenler, o anları da cep telefonu ile kaydetti.

Yerli üretimi her zaman desteklediğini ve tercih ettiğini belirten MHP Ilıcalar Belde Belediye Başkan adayı Eşref Varol, 11 yaşında da benzer bir çalışma yaptığını söyledi.

"Böyle bir araç ortaya çıkardık"

11 yaşında bir proje gerçekleştirdiğini ancak o zaman tepkiyle karşılaştığını aktaran Varol, "O dönemde herkes bu ülkede proje yapanların sonu iyi olmaz deyip gerçekleşemeyeceğini söylüyordu ama benim hep içimde vardı. Yeğenimin desteğiyle, küçük atölyemizde elimizde bulunan doğrama parçalarıyla, kaynak makinesiyle böyle bir araç ortaya çıkarttık. Bu çalışmamız halk içinde de büyük beğeni kazandı. Yerli üretime de halkımız daha da önem verecek diye umut ediyorum. Ilıcalar bir turizm beldesidir. İnşallah gerek tarımda gerek sportif alanlarda gerekse çeşitli turizm projeleriyle Ilıcalara yakışacak şekilde bir çalışma ortaya koyacağız" dedi.

"Dayımıza destek amaçlı olarak yaptık"

Dayısı için toplama parçalardan araç üretme fikrini ortaya koyduğunu ve 2 ay içinde aracı yaptıklarını aktaran motor ustası Fatih Varol ise, "Küçük yaşlarda hep böyle yeni icatlara merakım olduğu için bu arabayı ortaya çıkardım. Fırsatlar dahilinde bir şeyler yapmaya çalıştım, toplama parçalardan bir araç çıkarabilir miyim diye uğraşırken ortaya bu araç çıktı. Dayımız da belediye başkanlığına aday olunca ona da destek amaçlı olarak yaptık. Kendisi de yerli ve milli çalışmalara destek verdiği için ilk günden bu fikre sıcak baktı ve yaptık" ifadelerini kullandı.

İlk defa böyle bir seçim propagandası gördüklerini belirten Suphi Korkut da, "Çok farklı bir şey. Hani normal araçlar seçim çalışması yapanları çok gördük ama ilk defa yerli araçla propaganda yapmak çok güzel çok renkli" diye konuştu. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Ilıcalar, Eşref Varol, belediye başkan adayı, Bingöl, Güncel
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