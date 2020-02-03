Toplanan bebek bezleri depremzedelere gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toplanan bebek bezleri depremzedelere gönderildi - Son Dakika

Toplanan bebek bezleri depremzedelere gönderildi

6 saat önce

Karadeniz Omurilik Felçliler Derneği Görele Şubesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan bebek bezleri bölgeye gönderildi.

Toplanan bebek bezleri depremzedelere gönderildi, System.String[]

Karadeniz Omurilik Felçliler Derneği Görele Şubesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan bebek bezleri bölgeye gönderildi.

Şube Başkanı Asiye Divli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya çerçevesinde 380 bebeğe bir ay süreyle yetecek bez toplandığını söyledi.

Divli, bugün yardımın bölgeye gönderildiğini kaydederek, "Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bazı değerleri göz ardı etmemeliyiz. Güzel bir kampanya organize ettiğimize inanıyoruz." dedi.

Divli, kampanyada destek veren Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ile vatandaşlara teşekkür etti.

Karadeniz, Malatya, Elazığ, Görele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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