Toplanan inek sütü miktarı 2020'de 9,8 milyon ton oldu - Son Dakika

Toplanan inek sütü miktarı 2020'de 9,8 milyon ton oldu

11.02.2021 10:35
Toplanan inek sütü miktarı 2020'de 9,8 milyon ton oldu, System.String[]

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 9 milyon 841 bin 522 tona yükseldi.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 9 milyon 841 bin 522 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemine ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 0,8 artarak 787 bin 172 tona ulaştı. Söz konusu miktar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 9 milyon 841 bin 522 tona çıktı.

Aralık 2020'de ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütünün yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 140 bin 975 tona geriledi. Ocak-Aralık 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 9,8 yükselerek 1 milyon 613 bin 197 tona çıktı.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 89 bin 868 tona çıkarken, Ocak-Aralık 2020 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 1 milyon 113 bin 779 tona geriledi.

Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 177, tereyağı üretimi yüzde 16,3, inek peyniri üretimi yüzde 13,4 artarken, kaymak üretimi yüzde 4,7, yağsız süt tozu yüzde 9,4, ayran üretimi yüzde 25,2, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 41,1 azaldı.

Geçen yılın ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre üretim inek peynirinde yüzde 10,2, tereyağında yüzde 6,7, kaymakta yüzde 6,4, yağsız süt tozunda yüzde 4,4, tam yağlı süt tozunda yüzde 3,1 artarken, diğer peynirlerde (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 2,6 ve ayranda yüzde 15,8 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Aralık, İnek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toplanan inek sütü miktarı 2020'de 9,8 milyon ton oldu - Son Dakika Ekonomi


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