Toplanan inek sütü miktarı Aralık'ta yıllık yüzde 1.4 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toplanan inek sütü miktarı Aralık'ta yıllık yüzde 1.4 arttı - Son Dakika Ekonomi

Toplanan inek sütü miktarı Aralık'ta yıllık yüzde 1.4 arttı

6 saat önce

Toplanan inek sütü miktarı Aralık'ta yıllık bazda yüzde 1.4 artarken, Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.7 azaldı.

Toplanan inek sütü miktarı Aralık'ta yıllık yüzde 1.4 arttı, System.String[]

Toplanan inek sütü miktarı Aralık'ta yıllık bazda yüzde 1.4 artarken, Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) açıkladığı "süt ve süt ürünleri üretimi Aralık" verilerine göre;

"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı aylık yüzde 0.9 artarken takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı yıllık yüzde 1.0 arttı.

"Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 olarak tespit edildi.

"Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yıllık yüzde 0.4 artarak 141 bin 301 ton oldu. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 7.3 azalarak 1 milyon 540 bin 122 tona geriledi.

"Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yıllık yüzde 1.0 azalarak 88 bin 479 ton, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 azalarak 1 milyon 181 bin 205 tona geriledi.

"Ayran üretimi yıllık yüzde 6.6, kaymak üretimi yüzde 5.6, artarken, inek peyniri üretimi yüzde 2.3, tereyağı üretimi yüzde 4.2, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 5.2, yağsız süt tozu yüzde 15.1 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 65.7 azaldı.

"Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kaymak üretimi yüzde 21.7, tereyağı üretimi yüzde 12.1, yağsız süt tozu yüzde 6.2 artarken ayran üretimi yüzde 1.4, inek peyniri yüzde 6.0, tam yağlı süt tozu yüzde 14.4 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 15.9 azaldı." (Grafik - Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:41 Kaynak: DHA
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