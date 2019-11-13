Toplanan inek sütü miktarı azaldı

Ticari süt işletmelerince Eylül ayında 730 bin 516 ton inek sütü toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı. Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 112 bin 983 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 55 bin 486 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 2 bin 120 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 arttı.

Yoğurt üretimi 101 bin 449 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azaldı. Ayran üretimi ise 65 bin 45 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalış gösterdi. Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azaldı.

(İHA)