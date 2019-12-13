Toplanan inek sütü miktarı Ekim'de yüzde 2.7 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toplanan inek sütü miktarı Ekim'de yüzde 2.7 azaldı - Son Dakika Ekonomi

Toplanan inek sütü miktarı Ekim'de yüzde 2.7 azaldı

6 saat önce

Ticari süt işletmelerinin toplanan inek sütü miktarı, Ekim ayında yıllık yüzde 2.7 düşüşle 753 bin 569 tona geriledi.

Toplanan inek sütü miktarı Ekim'de yüzde 2.7 azaldı, System.String[]

Ticari süt işletmelerinin toplanan inek sütü miktarı, Ekim ayında yıllık yüzde 2.7 düşüşle 753 bin 569 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerine göre Ekim ayında yıllık bazda;

Ticari süt işletmeleri tarafından üretilen içme sütü miktarı yüzde 6.0 düşüşle 127 bin 869 tona geriledi.

İnek peyniri üretimi yüzde 4.7 artışla 57 bin 826 tona yükseldi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri de yüzde 67.2 artışla 474 tona ulaştı.

Yoğurt üretimi yüzde 2.0 artışla 92 bin 305 tona, ayran üretimi de yüzde 7.6 artışla 67 bin 98 tona yükseldi.

Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı da ortalama yüzde 3.2 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında yıllık bazda ise yüzde 2.6 azaldı. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:15 Kaynak: DHA
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