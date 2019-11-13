Son Dakika Haberleri: Toplanan inek sütü miktarı Eylül'de yüzde 7.3 azaldı
Son Dakika Ekonomi Toplanan inek sütü miktarı Eylül'de yüzde 7.3 azaldı - Son Dakika Ekonomi

Toplanan inek sütü miktarı Eylül'de yüzde 7.3 azaldı

7 saat önce

Ticari süt işletmelerinin toplanan inek sütü miktarı, Eylül ayında yıllık yüzde 7.3 düşüşle 730 bin 516 tona geriledi.

Toplanan inek sütü miktarı Eylül'de yüzde 7.3 azaldı, System.String[]

Ticari süt işletmelerinin toplanan inek sütü miktarı, Eylül ayında yıllık yüzde 7.3 düşüşle 730 bin 516 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Eylül 2019" verilerine göre;

"Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 112 bin 983 ton oldu ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 azaldı.

"İnek peyniri üretimi 55 bin 486 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 2,120 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.9 arttı.

"Yoğurt üretimi 101 bin 449  ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.1 azaldı. Ayran üretimi ise 65 bin 45 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.3 azaldı.

"Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 oldu.

"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 azaldı."

TÜİK'in Salı günü açıkladığı "Kırmızı Et Üretim İstatistikleri" verilerine göre, Türkiye'de toplam kırmızı et üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 73.4 ve geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30.5 artarak 443 bin 14 ton olarak tahmin edildi. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 180 bin 759 ton oldu. Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 77.9  ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29.8 artarak 398 bin 24 ton olarak tahmin edildi. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:28 Kaynak: DHA
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