Son Dakika Haberleri: Toplanan inek sütü miktarı eylülde azaldı
Son Dakika Ekonomi Toplanan inek sütü miktarı eylülde azaldı - Son Dakika Ekonomi

Toplanan inek sütü miktarı eylülde azaldı

7 saat önce

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalarak 730 bin 516 tona geriledi.

Toplanan inek sütü miktarı eylülde azaldı, System.String[]

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalarak 730 bin 516 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı eylülde yıllık bazda yüzde 7,3 azalarak 730 bin 516 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 5,2 azalarak 112 bin 983 tona düştü. İnek peyniri üretimi yüzde 4,6 azalarak 55 bin 486 tona geriledi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 20,9 artışla 2 bin 120 tona çıktı.

Yoğurt üretimi 101 bin 449 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azaldı. Ayran üretimi ise 65 bin 45 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalış gösterdi.

Eylülde ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,1, takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da yüzde 7,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tayvan, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık çelik yatırımı yapacak
Bir döneme damga vuran İsmar marketlerinin isim hakkı icradan satılacak Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:21:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toplanan inek sütü miktarı eylülde azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]