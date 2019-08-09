Toplanan inek sütü miktarı haziranda azaldı
1 saat önce
Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 gerileyerek 835 bin 172 ton oldu.
Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 gerileyerek 835 bin 172 ton oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:39
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