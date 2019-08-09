Son Dakika Haberleri: Toplanan inek sütü miktarı haziranda azaldı
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Toplanan inek sütü miktarı haziranda azaldı

1 saat önce

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 gerileyerek 835 bin 172 ton oldu.

Toplanan inek sütü miktarı haziranda azaldı, System.String[]
Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 gerileyerek 835 bin 172 ton oldu.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:39 
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