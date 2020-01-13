Toplanan inek sütü miktarı Kasım'da yüzde 2.1 azaldı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı Kasım'da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1, Ocak-Kasım döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) "süt ve süt ürünleri üretimi" Kasım ayı verilerine göre;

"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım'da aylık yüzde 0.3 azalırken takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da yıllık yüzde 1.7 azaldı.

"Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı da ortalama yüzde 3.2 olarak tespit edildi.

"Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yıllık yüzde 2.2 azalarak 128 bin 733 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi ise yüzde 8.0 azalarak 1 milyon 398 bin 821 ton olarak gerçekleşti.

"Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yıllık yüzde 2.6 azalarak 89 bin 410 ton, Ocak-Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 azalarak 1 milyon 92 bin 706 ton olarak gerçekleşti.

"Kaymak üretimi yıllık yüzde 20.4; ayran üretimi yüzde 6.8 artarken inek peyniri üretimi yüzde 1.2, tereyağı üretimi yüzde 7.9, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 14.4, yağsız süt tozu yüzde 18.3 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 84.5 azaldı.

"Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre kaymak üretimi yüzde 23.6; tereyağı üretimi yüzde 13.9, yağsız süt tozu yüzde 8.0 artarken ayran üretimi yüzde 2.1, inek peyniri yüzde 6.4 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 14.6, tam yağlı süt tozu yüzde 15.3 azaldı." (Grafik - Tablo)