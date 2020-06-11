Toplanan inek sütü miktarı nisanda arttı - Son Dakika

Toplanan inek sütü miktarı nisanda arttı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 873 bin 641 tona yükseldi.

Toplanan inek sütü miktarı nisanda arttı, System.String[]

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 873 bin 641 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, nisanda yıllık bazda yüzde 3 artışla 873 bin 641 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 12,6 yükselerek 146 bin 414 tonu buldu.

Aynı dönemde ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 6,1 azalarak 88 bin 1 ton olarak kayıtlara geçti.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 40,2, inek peyniri üretimi yüzde 8,6, tereyağı üretimi yüzde 7, yağsız süt tozu yüzde 3, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 0,8 artarken, kaymak üretimi yüzde 5,8, ayran üretimi yüzde 55,8 azaldı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toplanan inek sütü miktarı nisanda arttı - Son Dakika Ekonomi

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