Toplanan inek sütü miktarı nisanda azaldı
1 saat önce
Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,7 düşerek 847 bin 19 tona geriledi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:28
genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,7 düşerek 847 bin 19 tona geriledi.
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