Son Dakika Haberleri: Toplanan inek sütü miktarı nisanda azaldı
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Toplanan inek sütü miktarı nisanda azaldı

1 saat önce

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,7 düşerek 847 bin 19 tona geriledi.

Toplanan inek sütü miktarı nisanda azaldı, System.String[]
Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,7 düşerek 847 bin 19 tona geriledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:28 
Ekonomi
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