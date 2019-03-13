Son Dakika Haberleri: Toplanan inek sütü miktarı ocakta azaldı

Toplanan inek sütü miktarı ocakta azaldı

1 saat önce

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 808 bin 222 ton oldu.

Toplanan inek sütü miktarı ocakta azaldı, System.String[]
Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 808 bin 222 ton oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:25 

Ekonomi
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