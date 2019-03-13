Toplanan inek sütü miktarı ocakta azaldı
1 saat önce
Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 808 bin 222 ton oldu.
Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 808 bin 222 ton oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:25
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