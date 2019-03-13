Toplanan inek sütü miktarı ocakta azaldı

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 808 bin 222 ton oldu.

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 808 bin 222 ton oldu.

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