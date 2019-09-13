Toplanan inek sütü miktarı temmuzda azaldı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azalarak 797 bin 964 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 7,5 azalarak 797 bin 964 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 1,5 artarak 107 bin 228 tona çıktı. İnek peyniri üretimi yüzde 14,6 azalarak 54 bin 725 tona geriledi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 3,3'lük azalışla 3 bin 822 tona düştü.

Yoğurt üretimi 114 bin 745 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı. Ayran üretimi ise 64 bin 583 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalış gösterdi.

Temmuzda ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,3, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ise söz konusu dönemde yüzde 7,5 azaldı.