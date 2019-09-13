Son Dakika Haberleri: Toplanan inek sütü miktarı temmuzda azaldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Toplanan inek sütü miktarı temmuzda azaldı

1 saat önce

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azalarak 797 bin 964 tona geriledi.

Toplanan inek sütü miktarı temmuzda azaldı, System.String[]

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azalarak 797 bin 964 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 7,5 azalarak 797 bin 964 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 1,5 artarak 107 bin 228 tona çıktı. İnek peyniri üretimi yüzde 14,6 azalarak 54 bin 725 tona geriledi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 3,3'lük azalışla 3 bin 822 tona düştü.

Yoğurt üretimi 114 bin 745 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı. Ayran üretimi ise 64 bin 583 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalış gösterdi.

Temmuzda ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,3, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ise söz konusu dönemde yüzde 7,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cari denge Temmuz'da 1,16 milyar dolar fazla verdi
Sanayi üretimi Temmuz'da yüzde yüzde 4,3 arttı Dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı! İşte son durum Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:17:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toplanan inek sütü miktarı temmuzda azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]