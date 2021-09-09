Toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı - Son Dakika

Ticari süt işletmelerince Temmuz ayında 838 bin 716 ton inek sütü toplandığı açıklandı. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2021 yılı Temmuz ayı Süt ve Süt Üretimi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Temmuz ayında 838 bin 716 ton inek sütü toplandı. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı.

Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 4,9 azalarak 105 bin 598 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 5,5 azalarak 900 bin 526 ton olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 0,04 azalarak 104 bin 446 ton, Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 643 bin 186 ton olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ayran üretimi yüzde 23,8, yağsız süt tozu üretimi yüzde 14,9, tereyağı üretimi yüzde 2,8, artarken, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 16,7, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 13,9, kaymak üretimi yüzde 7,1, inek peyniri üretimi yüzde 2,9 azalmıştır.

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 23,1, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 17, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 12,4, ayran üretimi yüzde 12,2, kaymak üretimi yüzde 9,6, inek peyniri üretimi yüzde 1 artarken, tereyağı üretimi yüzde 3,2 azalmıştır.

(İHA)