Üye Girişi
Toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı - Son Dakika

Toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı

14.02.2022 10:12
Toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı süt ve süt ürünleri üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Aralık ayında 799 bin 398 ton inek sütü toplandı. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı. Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı. Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 10,2 azalarak 126 bin 633 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 5,6 azalarak 1 milyon 523 bin 175 ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 2,4 azalarak 87 bin 718 ton, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 1 milyon 125 bin 958 ton olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yağsız süt tozu üretimi yüzde 79,6, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 50,8, ayran üretimi yüzde 41,9, tereyağı üretimi yüzde 23,9 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5, kaymak üretimi yüzde 16,5, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 18 azaldı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 23,9, ayran üretimi yüzde 22, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 15,9, tereyağı üretimi yüzde 7,9, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 1,3 artarken; kaymak üretimi yüzde 0,8, inek peyniri üretimi yüzde 0,5 azaldı.

(İHA)

YORUMLAR
500

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ocak, İnek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:10 Piyasa değeri 10 milyon lira! Balina kusmuğu yurt dışından yasa dışı getirildi
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
11:05 Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:32:01. #1.12#
SON DAKİKA: Toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement