Toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı - Son Dakika

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı süt ve süt ürünleri üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Aralık ayında 799 bin 398 ton inek sütü toplandı. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı. Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı. Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 10,2 azalarak 126 bin 633 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 5,6 azalarak 1 milyon 523 bin 175 ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 2,4 azalarak 87 bin 718 ton, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 1 milyon 125 bin 958 ton olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yağsız süt tozu üretimi yüzde 79,6, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 50,8, ayran üretimi yüzde 41,9, tereyağı üretimi yüzde 23,9 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5, kaymak üretimi yüzde 16,5, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 18 azaldı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 23,9, ayran üretimi yüzde 22, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 15,9, tereyağı üretimi yüzde 7,9, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 1,3 artarken; kaymak üretimi yüzde 0,8, inek peyniri üretimi yüzde 0,5 azaldı.

(İHA)