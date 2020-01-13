Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,1 arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,1 arttı - Son Dakika

Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,1 arttı

6 saat önce

Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,1 arttı, System.String[]

Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Kasım ayında 727 bin 917 ton inek sütü toplandı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,1, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı.

Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 2,2 azalarak 128 bin 733 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 8 azalarak 1 milyon 398 bin 821 ton olarak gerçekleşti.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 2,6 azalarak 89 bin 410 ton, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 1 milyon 92 bin 706 ton olarak gerçekleşti.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kaymak üretimi yüzde 20,4, ayran üretimi yüzde 6,8, artarken inek peyniri üretimi yüzde 1,2, tereyağı üretimi yüzde 7,9, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 14,4, yağsız süt tozu yüzde 18,3 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 84,5 azaldı.

SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, KASIM 2018-KASIM2019

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kaymak üretimi yüzde 23,6, tereyağı üretimi yüzde 13,9, yağsız süt tozu yüzde 8 artarken ayran üretimi yüzde 2,1, inek peyniri yüzde 6,4 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 14,6, tam yağlı süt tozu yüzde 15,3 azaldı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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