Üye Girişi
Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 arttı - Son Dakika

Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 arttı

09.12.2021 10:14
Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 arttı

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 arttı.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Ekim ayında 803 bin 315 ton inek sütü toplandı. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 arttı. Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı.

Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 3,1 artarak 137 bin 195 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 5,3 azalarak 1 milyon 263 bin 619 ton olarak gerçekleşti.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 3,9 azalarak 92 bin 648 ton, Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 947 bin 741 ton olarak gerçekleşti.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 41,2, ayran üretimi yüzde 26,4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 3 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 2,7, yağsız süt tozu üretimi yüzde 3,3, kaymak üretimi yüzde 22,1, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 40,4 azaldı.

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 20,6, ayran üretimi yüzde 18, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 11,9, tereyağı üretimi yüzde 4,6, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 3,3, kaymak üretimi yüzde 2,7 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 0,3 azaldı.

(İHA)

Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak, Ekim, İnek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde 10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor! 10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor! Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı 09:54 Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!

Son Dakika Haberleri
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
10:38 Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş
10:31 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor
10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!
10:23 Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi
10:22 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası!
10:22 Tüyleri diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı
10:16 Sigaraya her gün zam! En ucuzu 14 Lira oldu
10:13 Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı
Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü         
10:47
Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş         
10:39
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düştü, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düştü, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
09:15
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 10:58:10. #1.11#
SON DAKİKA: Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement