Toplanan oyuncaklar,depremzede çocuklara ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toplanan oyuncaklar,depremzede çocuklara ulaştı - Son Dakika

Toplanan oyuncaklar,depremzede çocuklara ulaştı

17 dakika önce

Tunceli'de toplanan oyuncaklar, Elazığ'daki 2 anaokuluna teslim edilerek çocuklara ulaşması sağlandı.

Toplanan oyuncaklar,depremzede çocuklara ulaştı, System.String[]

Tunceli'de toplanan oyuncaklar, Elazığ'daki 2 anaokuluna teslim edilerek çocuklara ulaşması sağlandı.


Elazığ depreminin ardından Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda"Oyuncağın Bizden Olsun" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan oyuncak ve montlar, görevlendirilen personeller tarafından Elazığ'da Sanayi ve İlk Adımlar Anaokullarına teslim edildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından,ana okullarda 200 çocuğa dağıtılan oyuncakların toplanmasına katkı sunan okul personelleri ile öğrencilerine teşekkür edildi. - TUNCELİ

Milli Eğitim Müdürlüğü, Tunceli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:11 Kaynak: İHA
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