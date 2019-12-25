Toplanan tıbbi atık miktarı 2018'de arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toplanan tıbbi atık miktarı 2018'de arttı - Son Dakika

Toplanan tıbbi atık miktarı 2018'de arttı

6 saat önce

Sağlık kuruluşlarında 2018 yılında 89 bin ton tıbbi atık toplandı.

Toplanan tıbbi atık miktarı 2018'de arttı, System.String[]

Sağlık kuruluşlarında 2018 yılında 89 bin ton tıbbi atık toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı tıbbi atık istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tıbbi atık istatistikleri kapsamında, 2018 yıl sonu itibarıyla faaliyette olan bin 550 sağlık kuruluşundan 89 bin 454 ton tıbbi atık toplandığı tespit edildi. 2018 yılında toplanan tıbbi atık miktarı bir önceki yıla göre yüzde 4 artış gösterdi.

TIBBİ ATIĞIN YÜZDE 7,7'Sİ YAKMA TESİSLERİNE GÖNDERİLEREK BERTARAF EDİLDİ

Toplanan tıbbi atığın yüzde 92,3'ü sterilize edilerek depolama alanlarına, yüzde 7,7'si ise yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi.

TIBBİ ATIĞIN YÜZDE 82,9'U BÜYÜKŞEHİRLERDE TOPLANDI

Sağlık kuruluşlarından toplanan 89 bin 454 ton tıbbi atığın yüzde 82,9'u otuz büyükşehirde toplandı. Toplam tıbbi atığın yüzde 25,1'i İstanbul, yüzde 7,6'sı Ankara ve yüzde 6,4'ü İzmir olmak üzere, yüzde 39,1'i bu üç büyükşehirde bulunan sağlık kuruluşlarından toplandı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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