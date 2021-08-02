Üye Girişi
Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: "Yardımcı olduğum için çok mutluyum" - Son Dakika

Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: "Yardımcı olduğum için çok mutluyum"

02.08.2021 09:05

Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: "Yardımcı olduğum için çok mutluyum" Manavgat için toplanan yardımların taşınmasına yardım eden engelli küçük Muhammet yüreklere dokundu Isparta'da yürüme engelli 12 yaşındaki Muhammet Emin Er'in toplanan yardımları...

Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: "Yardımcı olduğum için çok mutluyum"

Manavgat için toplanan yardımların taşınmasına yardım eden engelli küçük Muhammet yüreklere dokundu

ISPARTA - Isparta'da yürüme engelli 12 yaşındaki Muhammet Emin Er'in toplanan yardımları yürütecine koyarak kamyonete kadar taşıması yüreklere dokundu. Manavgat'taki yangın için çok üzgün olduğunu belirten Er, "Suları yürüteç arabama koyarak taşıdım. Kendim isteyerek yardım ettim. Yardımcı olduğum için çok da mutluyum" dedi.

Çünür Mahallesi'ndeki Çeliktepe Sitesi sakinleri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara destek olabilmek amacıyla bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında site sakinleri topladıkları yardımları kamyonete yükleyerek Manavgat'a gönderdi. Aracın yüklenmesi esnasında 12 yaşındaki yürüme engelli Muhammet Emin Er de yürüteciyle komşularına yardım etti. Su kolilerini yürütecine yükleyen Muhammet Emin, araca kadar taşıdı. Küçük Muhammet'in bu davranışı yüreklere dokundu.

"Yangın için çok üzgünüz"

Muhammet'in annesi Hanım Gül Er, site olarak Manavgat'taki yangın dolayısıyla çok üzgün olduklarını belirterek, oradaki vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla yardım malzemeleri topladıklarını söyledi. Er, "Site halkımızdan baya bir yardım geldi. Oğlum da onlara katılarak yardımcı oldu. Allah yardımcıları olsun. Çok üzgünüz" dedi.

"Kendisi isteyerek katıldı"

Muhammet'in doğuştan yürüme engelli olduğuna değinen Er, "Oğlum 12 yaşında, 5 yaşında bir ameliyat geçirdi. Ondan sonra biraz daha ayağa kalktı. Şuanda destekli yürümeye başladık. Özel eğitime gidiyor. Okula kendisi gidip gelemiyor, biz götürüyoruz. Kendisi yardım etmeyi sever. Böyle durumlarda gönüllü olur. Kendisi de 'benim de bir desteği olsun' gibi severek ve isteyerek katılmak istedi" diye konuştu.

"Yardımcı olduğum için çok mutluyum"

Muhammet Emin Er de yangın dolayısıyla üzgün olduğunu söyledi. Site olarak yardım topladıklarını kaydeden Er, "Ben de kendim isteyerek yardım ettim. Manavgat'taki vatandaşlarımıza Allah yardım etsin. Yürüteç arabama koyarak suları taşıdım. Yardımcı olduğum için çok da mutluyum" dedi.

Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: Yardımcı olduğum için çok mutluyum
Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: Yardımcı olduğum için çok mutluyum
Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: Yardımcı olduğum için çok mutluyum
Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: Yardımcı olduğum için çok mutluyum
Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: Yardımcı olduğum için çok mutluyum
Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: Yardımcı olduğum için çok mutluyum
Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: Yardımcı olduğum için çok mutluyum

Manavgat, Engelli, Isparta, Yangın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: 'Yardımcı olduğum için çok mutluyum' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın 08:40 Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın 6 gündür ciğerlerimiz yanıyor! İşte orman yangınlarında son durum 07:46 6 gündür ciğerlerimiz yanıyor! İşte orman yangınlarında son durum Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! İstanbul'a gelmek için gün sayıyor 00:55 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! İstanbul'a gelmek için gün sayıyor
Adana Demirspor, Shkodran Mustafi'yi transfer etmek için harekete geçti 00:22 Adana Demirspor, Shkodran Mustafi'yi transfer etmek için harekete geçti Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı 23:40 Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü 21:56 Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi 19:56 Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi 17:49 Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi

Son Dakika Haberleri
18:51 Dolmuş bekleyen kızı elle taciz ettiği iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
18:49 Van'dan art arda kötü haber! 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
18:19 Fatih Terim'den şaşırtan Haaland itirafı: Oyuncuyla anlaşma noktasına gelmiştik
18:18 Bakan Pakdemirli'den Van'da yaşanan selle ilgili vatandaşlara destek: Zararlarının tamamını karşılayacağız
18:07 Sarı-kırmızılılarda bu sezon Rumen futbolcu sevdası bitmiyor! Yeni hedef Juventus'tan Radu Dragusin
17:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmaları için iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
17:30 Sarı-kırmızılılarda satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu
17:19 Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale
17:01 Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor
16:54 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
08:42
AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi         
07:55
Fransız balkon can aldı! Yaslandığı demirlerin çıkması sonucu beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdi Fransız balkon can aldı! Yaslandığı demirlerin çıkması sonucu beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdi         
03:20
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından "Help Turkey" etiketiyle 2 milyona yakın tweet atıldı         
00:01
Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu         
22:59
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu         
17:03
İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor         
15:44
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı         
13:19
Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi         
13:16
Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim         
12:02
Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları uzaydan görüntülendi Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları uzaydan görüntülendi         
11:26
Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu, Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu, Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 09:14:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıyan engelli Muhammet: "Yardımcı olduğum için çok mutluyum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement