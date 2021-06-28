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Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı - Son Dakika

Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı

28.06.2021 07:39

Üsküdar'da toplanan aşı karşıtı grup, vatandaşları aşı olmamaya davet ederek gösteri yaptı. Aşı karşıtlarına hitaben bir konuşma yapan Dr. Bilgehan Bilge'nin iddiaları ise dikkatlerden kaçmadı. Bilge, "Aşıyı vuran zavallı sağlık memurları, hemşireler değil hekimler yargılanacak. 'O yüzden ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerinde uyguladım' demek gibi bir lüksü yok hekimlerin" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde salgını sona erdirmek için aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Şu ana kadar Türkiye'de aşı olduktan sonra herhangi ciddi bir sorunla karşılaşan resmi vaka bildirilmedi. Bu nedenle, vatandaşların çoğu aşı olmak için randevu sırasına girdi. Ancak bunca olumlu örneğe rağmen, azınlık bir kesim de aşı karşıtlığını sürdürüyor.

"AŞI OLANLARDAN ÖZÜR DİLEYECEKLER"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Üsküdar'da toplanan aşı karşıtları miting havasında gösteri yaptı. Sosyal medyadan örgütlenen ve 'Pandemi büyük buluşması' adı altında Üsküdar'da toplanan kalabalığa Dr. Bilgehan Bilge konuşma yaptı. Bilgehan Bilge "Asla ve kat'a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM'lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de 1 sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler" ifadesini kullandı.

"RUHSATSIZ MADDEYİ UYGULADIM DİYEMEYECEKLER"

Bilge aşı yapılmasını savunan hekimleri de hedef gösterdiği konuşmasında "Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar! Aşıyı vuran zavallı sağlık memurları, hemşireler değil hekimler yargılanacak. Yok 'benim haberim yoktu', 'ben devlet memuruyum', 'Sağlık Bakanlığından tamim geldi, genelge geldi, emir geldi', 'O yüzden ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerinde uyguladım' demek gibi bir lüksü yok hekimlerin" dedi.

Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı

COVIRAN Bereket, Üsküdar, Türkiye, Miting, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Mahir Tunç: bu arkadaşın bugün doktorluğu bitmiştir ve hiç bir sağlık hizmetlerinde ve devletin hiç bir kadrosunda yer almayacaktır Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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