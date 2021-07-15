Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika
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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

16.07.2021 01:00
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de basın açıklamaları, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Hakkari'de basın açıklamaları, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç Hakkari il sınırları içinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 16 Temmuz saat 00.01'den 30 Temmuz saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil ve benzeri araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Kaynak: AA
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Koronavirüs, Bitlis, Milli, Kamu, Son Dakika

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