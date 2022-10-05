Toplantı salonu ve katılımcılar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)
Kaynak: AA
Meral Akşener, İYİ Parti, Herson, Politika, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Akşener: '(Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme) Dezenformasyonu hangi kurum denetleyecek' - Son Dakika
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