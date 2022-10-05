Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Herson, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akşener: '(Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme) Dezenformasyonu hangi kurum denetleyecek' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.