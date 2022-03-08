EGM'den '8 Mart' açıklaması: 109 kişiye yasal işlem yapıldı (2) - Son Dakika
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EGM'den '8 Mart' açıklaması: 109 kişiye yasal işlem yapıldı (2)

08.03.2022 23:58
EGM'den '8 Mart' açıklaması: 109 kişiye yasal işlem yapıldı (2)

'TOPLAM 79 BİN 600 KİŞİ KATILDI'Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklere ilişkin açıklama yapıldı.

'TOPLAM 79 BİN 600 KİŞİ KATILDI'

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklere ilişkin açıklama yapıldı. Sadece bugün yurt genelinde 61 bin 200 kişinin katılımıyla 614 etkinlik gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugüne kadar toplam 79 bin 600 kişinin katılımıyla 827 etkinlik, alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmiştir. Ancak, daha önce 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen alan ve güzergahlar dışında düzenlenmek istenen kanuna aykırı eylemlere müsaade edilmeyeceği valilikler ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce defalarca ilan edilmiş olmasına rağmen, kanuna aykırı eylem yapan toplam 109 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır."


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Emniyet Genel Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EGM'den '8 Mart' açıklaması: 109 kişiye yasal işlem yapıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: EGM'den '8 Mart' açıklaması: 109 kişiye yasal işlem yapıldı (2) - Son Dakika
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