Toplantı ve kongre turizminde hareketlilik başlıyor - Son Dakika

Dünya turizminin yaklaşık yüzde 30'luk kısmını oluşturan ve kongre turizmi olarak bilinen "MICE" turizmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların esnetildiği "yeni normal" sürecinde yeniden hareketleniyor.

Sektörün önde gelen otoritelerince dünya ölçeğinde 1 trilyon dolar büyüklüğü olduğu tahmin edilen kongre, toplantı ve etkinlik pazarından pay almak isteyen Türk turizmcileri de hazırlıklarını sürdürüyor.

MICE ve düğün etkinlikleri alanında faaliyet gösteren Inventum MICE turizm şirketinin kurucu ortağı Bünyat Özpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantı ve kongrelerin, turizmin en önemli parçalarından olduğunu söyledi.

Bu organizasyonlarda daha kısa sürede gelinip, daha fazla harcama yapıldığına dikkati çeken Özpak, "Toplu gelip, toplu gidiyorlar. Turizmin ayrılmaz parçalarından biri olan toplantı gruplarının dünyada yarattığı cironun 1 trilyon dolar olduğu düşünülüyor. Korkunç yüksek bir rakam." diye konuştu.

Turistlerin bireysel karar verebildiğini ancak 1000-2000 kişilik toplantılar için alınan kararların birkaç noktadan geçtiğini dile getiren Özpak, yeni tip koronavirüs salgınından en çabuk etkilenen sektörün bu sektör olduğunu ifade etti.

"Toplantı grupları fazla harcama yapıyor"

Toplantı ve kongre gruplarının fazla harcama yaptığını belirten Özpak, kişi başı harcamanın 900 dolardan 1400 dolara kadar çıktığını bildirdi.

Yeni normalleşme sürecinde toplantı grupları için talep almaya başladıklarını dile getiren Özpak, şunları kaydetti:

"Öncelikle iç pazarda hareketlenme başladı. Bunun yurt dışına da yansımasını bekliyoruz. Taylandlı firmanın üst yöneticileri, Bodrum'da ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Başka yabancı bir firmadan 100 kişilik heyet, bu hafta İzmir'de toplanacak. Bunlar Türkiye'de, hatta dünyada Kovid-19 sonrası ilk toplantı grupları. Önceki dönemden teyit olan toplantı gruplarımız var. Onlar şu anda erteleme yapıyorlar. Tüm tedbirlerimizi aldık, ülke olarak hazırız."

Türkiye'nin, aynı anda 90 ülkeden toplantı grupları ağırlayabildiğine dikkati çeken Özpak, özellikle İstanbul ve Antalya'nın kongre merkezleri, konferans salonlarıyla ön plana çıktığını söyledi.

Özpak, Antalya'nın 20 kişilik küçük partiden, binlerce kişinin katıldığı, çok sayıda ülkenin başbakanı ve cumhurbaşkanının yer aldığı G-20 Liderler Zirvesi'ne kadar büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Ülkelerin, toplantılar için yeni süreci izlediklerini ifade eden Özpak, "Teknolojik imkanlarla toplantılar bir yere kadar. Büyük firmalar, ticaret açısından birebir ilişki kurabilmek için toplantılar organize ediyor. Biz de toplantılar için Kovid-19 kapsamında tüm tedbirlerimizi aldık, ülke olarak hazırız." dedi.